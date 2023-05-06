Об этом сообщило Украинское общественное движение "Вече", которое обжаловало это решение.

"Мы подали жалобу в берлинский суд о запрете украинской символики на территории советских памятников Берлину 8-9.05 2023. И мы выиграли это заседание первого созыва. По состоянию на сейчас снят запрет на украинские флаги и украинские песни!" – сообщили активисты в твиттере.

В решении суда речь идет только об украинских флагах и песнях. Зато российские остаются под запретом, – добавляет rbb.

В мотивировании суда, которое есть в распоряжении rbb, говорится, что решение полиции "очевидно незаконно" и "не было никаких доказательств того, что общественная безопасность была под угрозой".

Полиция Берлина может оспорить решение административного суда в высшем административном суде.