Суд Берлина отменил запрет на украинскую символику у советских мемориалов 8 и 9 мая
Административный суд отменил решение полиции Берлина о запрете вывешивать украинские флаги на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцере Хайде 8 и 9 мая
Об этом сообщило Украинское общественное движение "Вече", которое обжаловало это решение.
"Мы подали жалобу в берлинский суд о запрете украинской символики на территории советских памятников Берлину 8-9.05 2023. И мы выиграли это заседание первого созыва. По состоянию на сейчас снят запрет на украинские флаги и украинские песни!" – сообщили активисты в твиттере.
В решении суда речь идет только об украинских флагах и песнях. Зато российские остаются под запретом, – добавляет rbb.
В мотивировании суда, которое есть в распоряжении rbb, говорится, что решение полиции "очевидно незаконно" и "не было никаких доказательств того, что общественная безопасность была под угрозой".
Полиция Берлина может оспорить решение административного суда в высшем административном суде.
- 8 и 9 мая отмечается 78-я годовщина окончания Второй мировой войны в Европе. Чтобы обеспечить "достойное честь памяти погибших воинов бывшей советской армии", берлинская полиция запретила российские и украинские флаги и песни вокруг советских мемориалов.
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