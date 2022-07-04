Суд арестовал железнодорожные контейнеры российских и белорусских предприятий на 360 млн грн
Суд арестовал имущество белорусских и российских предприятий на 360 млн грн, речь идет о 315 железнодорожных контейнерах
Об этом сообщил Офис генпрокурора по телеграммам.
Суд наложил арест на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн грн, а также на другие товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн грн, принадлежащих компаниям из РФ и Беларуси, говорится в сообщении.
"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", – отметил Офис.
Бюро экономической безопасности ведет досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, добавили в Офисе генпрокурора.
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