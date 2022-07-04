Об этом сообщил Офис генпрокурора по телеграммам.

Суд наложил арест на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью свыше 10 млн грн, а также на другие товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн грн, принадлежащих компаниям из РФ и Беларуси, говорится в сообщении.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины", – отметил Офис.

Бюро экономической безопасности ведет досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, Криворожский горсовет завысил в тендере стоимость медицинского оборудования почти на 1,4 млн грн.

БЭБ инициирует национализацию вагонов российского предприятия.

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