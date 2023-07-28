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Суд арестовал военкома из Ровенщины, подозреваемого в избиении военного

28 июля, 2023 пятница
15:53
Криминал

28 июля стало известно, что суд поместил за решетку главу Ровенского областного ТЦК и СП, подозреваемого в избиении военнослужащего

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Ровенский городской суд по ходатайству ГБР избрал меру пресечения руководителю Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в заявлении.

На фото затриманий

Фото: ДБР

Как отмечается, когда полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы, они решили этого не допустить и избили мужчину.

Накануне, 26 июля, правоохранители провели шесть обысков в квартирах, автомобилях и по месту работы руководителей центров комплектования. Там они обнаружили и изъяли мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. Также дома у руководителя Ровенского областного ТЦК нашли биту, которой избивали мужчину.

В то же время главе областного ТЦК и СП объявили подозрение в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ситуации с ТЦК и СП

После публикации расследования журналистов "Украинской правды" "Батальон "Испания" о приобретении виллы начальником Одесского областного территориального центра комплектования Евгением Борисовым в конце 2022 года власти начали проверки ТЦК и СП.

Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

4 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

Рабочие группы Минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

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