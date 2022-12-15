Об этом пишут "Схемы".

Арест был наложен на отели Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве, Premier Hotel Dnister во Львове, Premier Hotel Odessa в Одессе и Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии, которыми владеет группа VS Energy.

В решении суда от 12 декабря следственный судья Олеся Батрин частично удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на уставный капитал в ряде компаний, контролируемых российской так называемой лужниковской группой, а также недвижимым имуществом в Украине.

"А именно – на 7 гостиниц из сети Premier Hotels & Resorts в Киеве, Львове, Одессе и Александрии. Согласно постановлению, это имущество запрещено отчуждать. В части установления запрета пользования этим имуществом судья ходатайство не удовлетворил. Кроме того, арест наложен на нежилые помещение торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве", отмечают журналисты.

В ходатайстве говорилось, что это имущество соответствует признакам, как "полученное в результате совершения преступления и/или доходами от такого имущества и целью такого ареста является обеспечение хранения вещественных доказательств и обеспечение специальной конфискации имущества".

Отмечается, что ДБР при процессуальном руководстве ОГП проводит досудебное расследование по нескольким обвинениям, в частности - присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", представленное финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ Конституции Украины, по предварительному сговору группой лиц".

Так, по данным следствия, группу VS Energy представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков - депутат госдумы РФ, Михаил Воеводин - согласно данным следствия, так называемый вор в законе по кличке Миша Лужнецкий и Евгений Гинер - президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Гинер, добавляют "Схемы", также является партнером российской госкорпорации Ростех. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов – старый друг и соратник Путина.

В материалах следствия говорится, что Бабаков, "являясь политическим деятелем от провластной в России партии "Единая Россия", пользуясь влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001-2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы с целью обретения активов участниками противоправной группы".

"Гинер, в свою очередь, "обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы", а Воеводин организовывал "силовое сопровождение процессов завладения активами", считают следователи.

По данным следствия, в период 2017-2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества", - пишут "Схемы".

Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные санкции, согласно решениям СНБО.

Кроме того, Бабаков находится под санкциями ЕС и США. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма, где группа VS Energy контролирует энергокомпанию "Севастопольоблэнерго". А 3 октября 2022 он голосовал за аннексию Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, 16 ноября стало известно, что суд арестовал акции 5 облэнерго, контролируемых российской организацией "Лужники" в Украине.

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