Об этом в facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры пяти лицам - участникам транснациональной преступной организации, которые терроризировали и запугивали жителей столичного региона, избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее правоохранители задержали организатора группировки - криминального авторитета по прозвищу "Леший", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации на "горячем" при вымогательстве 80 тыс. долларов с местного предпринимателя.

Согласно материалам расследования, этот криминальный авторитет причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.

По данным прокуратуры, в состав преступной организации входило двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа, один из них находится под санкциями СНБО.

"Участники преступной организации систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Голосеевский районный суд Киева избрал всем 5 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 2 месяца. Досудебное следствие продолжается.