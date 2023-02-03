Суд арестовал пятерых членов банды уголовника "Лешего", которые притворялись добробатами и терроризировали киевлян
Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения пяти участникам преступной группировки криминального авторитета "Лешего" в виде ареста без права внесения залога
Об этом в facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры пяти лицам - участникам транснациональной преступной организации, которые терроризировали и запугивали жителей столичного региона, избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее правоохранители задержали организатора группировки - криминального авторитета по прозвищу "Леший", двух россиян и еще трех активных участников преступной организации на "горячем" при вымогательстве 80 тыс. долларов с местного предпринимателя.
Согласно материалам расследования, этот криминальный авторитет причастен к многочисленным рейдерским захватам столичных предприятий.
По данным прокуратуры, в состав преступной организации входило двое российских граждан – выходцев из Северного Кавказа, один из них находится под санкциями СНБО.
"Участники преступной организации систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что правоохранители сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Голосеевский районный суд Киева избрал всем 5 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 2 месяца. Досудебное следствие продолжается.
- 3 февраля стало известно, что двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог.
- Также 3 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему главе Херсонской ОВА Геннадию Лагуте: его подозревают в мошенничестве и подлоге.
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