Суд арестовал пять иностранных судов за незаконные заходы в оккупированный Крым

Об этом сообщает пресс- служба ОГПУ.



Херсонский городской суд наложил аресты на суда, нарушившие порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, являвшиеся орудием совершения преступления (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее - ст. 332- 1 УК Украины.



"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты временно оккупированного полуострова правоохранительные органы автономии квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства. Это влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов!", - говорится в сообщении.



Отмечается, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АРК и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют заходы в Крым. В общей сложности уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.



"Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: со 162 в 2014 году до единичных случаев на сегодняшний день", - отметили в ОГПУ.

Напомним, 27 сентября 2021 года Украина арестовала 12 российских самолетов и 4 судна за работу в оккупированном Крыму.