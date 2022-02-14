Суд арестовал пять иностранных судов за незаконные заходы в оккупированный Крым
Херсонский городской суд арестовал пять иностранных судов за незаконные заходы в порты временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает пресс- служба ОГПУ.
Херсонский городской суд наложил аресты на суда, нарушившие порядок въезда на оккупированный полуостров и выезда из него и, таким образом, являвшиеся орудием совершения преступления (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее - ст. 332- 1 УК Украины.
"Заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты временно оккупированного полуострова правоохранительные органы автономии квалифицируют как действия, подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства. Это влечет уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АРК и Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют заходы в Крым. В общей сложности уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей.
"Благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры автономии, других государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: со 162 в 2014 году до единичных случаев на сегодняшний день", - отметили в ОГПУ.
- Напомним, 27 сентября 2021 года Украина арестовала 12 российских самолетов и 4 судна за работу в оккупированном Крыму.
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