Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме
24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд
Об этом информирует СБУ.
"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что 60 дней, пока следователи будут досудебное расследование, Вячеслав Богуслаев не сможет выйти из изолятора.
Также аналогичную меру пресечения избрали для руководителя одного из департаментов этого предприятия.
Оба фигуранта уведомлены о подозрении за коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору - России.
- В январе 2021 года Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, пытавшуюся приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".
- После этого СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".
- 24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия "Мотор Сич".
- 23 октября в СМИ появилась информация, что в Запорожье задержан экс-директор "Мотор Сичи" Богуслаев.
- СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
- "Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 38.31Продажа 39.38
- Актуальное
- Важное