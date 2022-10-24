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Суд арестовал президента "Мотор Сичи" Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме

24 октября, 2022 понедельник
19:36
Криминал

24 октября президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в госизмене и коллаборационизме арестовал суд

Об этом информирует СБУ.

"По ходатайству Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора Шевченковский районный суд избрал меру пресечения президенту АО "Мотор Сич" в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что 60 дней, пока следователи будут досудебное расследование, Вячеслав Богуслаев не сможет выйти из изолятора.

Также аналогичную меру пресечения избрали для руководителя одного из департаментов этого предприятия.

Оба фигуранта уведомлены о подозрении за коллаборационную деятельность и пособничество государству агрессору - России.

  • В январе 2021 года Украина наложила ограничительные меры на группу китайских компаний Skyrizon, пытавшуюся приобрести стратегическое украинское предприятие "Мотор-Сич".
  • После этого СБУ заявила о предотвращении рейдерского захвата в Запорожье предприятия "Мотор Сич".
  • 24 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о национализации предприятия "Мотор Сич".
  • 23 октября в СМИ появилась информация, что в Запорожье задержан экс-директор "Мотор Сичи" Богуслаев.
  • СБУ распространила доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" Богуслаева с Россией – аудиозаписи телефонных разговоров, подтверждающих его сотрудничество с врагом.
  • "Схемы" обнаружили, что у президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева есть российское гражданство с 2000 года.

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Россия
Запорожье
СБУ
коллаборанти
Мотор Сич
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