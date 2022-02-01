Суд арестовал полковника полиции Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков

Об этом сообщает "Граты".



Отмечается, что Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. В комментарии он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.



В настоящее время следствие устанавливает заказчиков, в частности изучает связи подозреваемого с боевиками самопровозглашенных "республик ЛДНР" и спецслужбами РФ.



Голубан арестован на два месяца без права на залог.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки. Одним из задержанных организаторов массовых беспорядков был бывший сотрудник полиции полковник Юрий Голубан.

Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что организаторы беспорядков планировали привлечь до 5 тыс. человек, из которых до 1,5 тыс. - "титушки". По плану организаторов во время волнений должны были произойти кровавые стычки со стражами порядка.

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