Суд арестовал полковника полиции Голубана, подозреваемого в организации массовых беспорядков
Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога полковника Юрия Голубана, подозреваемого в подготовке массовых беспорядков в столице и ряде других городов
Об этом сообщает "Граты".
Отмечается, что Голубан отрицает, что он причастен к массовым беспорядкам. В комментарии он уточнил, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", чтобы напомнить президенту о его обещаниях.
В настоящее время следствие устанавливает заказчиков, в частности изучает связи подозреваемого с боевиками самопровозглашенных "республик ЛДНР" и спецслужбами РФ.
Голубан арестован на два месяца без права на залог.
- Напомним, ранее в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки. Одним из задержанных организаторов массовых беспорядков был бывший сотрудник полиции полковник Юрий Голубан.
- Глава МВД Денис Монастырский рассказал, что организаторы беспорядков планировали привлечь до 5 тыс. человек, из которых до 1,5 тыс. - "титушки". По плану организаторов во время волнений должны были произойти кровавые стычки со стражами порядка.
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