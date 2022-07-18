Об этом сообщает ДБР.

Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога, — говорится в сообщении.

Арестованному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней; государственную измену; пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.

В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества работающего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ДБР экспертизами, говорится в сообщении ДБР.

Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства, говорится в сообщении.

В ДБР не называют имени арестованного, но по обстоятельствам, изложенным в сообщении, понятно, что речь идет о бывшем начальнике управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующем работнике СБУ Олеге Кулиниче.

16 июля задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич.

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