Суд арестовал подозреваемого в сотрудничестве с Россией экс-начальника управления СБУ в Крыму Кулинича
Суд отправил под арест бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующего работника СБУ Олега Кулинича, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами России
Об этом сообщает ДБР.
Действующему сотруднику Службы безопасности Украины, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога, — говорится в сообщении.
Арестованному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней; государственную измену; пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну.
В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества работающего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ДБР экспертизами, говорится в сообщении ДБР.
Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.
Также задокументировано непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства, говорится в сообщении.
В ДБР не называют имени арестованного, но по обстоятельствам, изложенным в сообщении, понятно, что речь идет о бывшем начальнике управления Службы безопасности Украины в Крыму и действующем работнике СБУ Олеге Кулиниче.
- 16 июля задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной республике Крым Олег Кулинич.
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