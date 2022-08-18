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Суд арестовал объекты и акции одной из крупнейших сетей АЗС, связанных с РФ

18 августа, 2022 четверг
16:38
Криминал АЗС

Бюро экономической безопасности Украины инициировало арест 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

"По инициативе Бюро экономической безопасности Украины арестованы автомобильные заправочные станции, склады, земельные участки и корпоративные права, всего это 308 объектов недвижимости, принадлежащих одной из крупнейших сетей АЗС на территории Украины. Общая сумма корпоративных прав составляет более 50 млн грн", – говорится в сообщении.

Согласно информации, бенефициары и должностные лица двух компаний, занимающихся продажей горюче-смазочных материалов, связаны между собой, а их фактическими собственниками являются граждане РФ.

"Должностные лица предприятий, на протяжении 2015 - 2022 годов, искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам также относились проценты по кредитам. Оба предприятия декларировали убыточную деятельность. Общая сумма уклонения от уплаты налогов обеих компаний составляет более 270 млн гривен" , – сообщили в БЭБ.

Также сотрудники БЭБ выяснили, что дивиденды выплачивались в пользу компаний, конечными владельцами бенефициарных которых являются граждане РФ. Таким образом, было легализовано более 1 млрд гривен.

Бюро экономической безопасности не разглашает название сети. По данным источников "Экономической правды", речь идет об АЗС Amic Energy, которая до 2015 года принадлежала российскому "Лукойлу".

По итогам обысков детективы БЭБ изъяли договоры, расходные накладные, таможенные декларации, выписки по счетам, документы о выплате дивидендов в пользу нерезидентов, первичные бухгалтерские документы. Досудебное расследование в уголовном производстве было начато по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УКУ) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ).

  • В феврале 2017 года "ЛУКойл" закрыл операцию по продаже своего последнего актива в Украине - завода "Карпатнефтехим".
  • В июле 2021 года СНБО на 3 года продлил санкции против российских компаний Роснефть, ЛУКойл и некоторых "дочек" Газпрома, введенные в мае 2018 года.
  • В мае 2022 года бывший топ-менеджер компании "Лукойл" был найден мертвым под Москвой в доме, где проводились ритуалы вуду.

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