Суд арестовал недвижимость обанкротившегося банка более чем на 360 млн грн

Об этом сообщили в telegram-канале Офис Генерального прокурора.

Стало известно, что по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на недвижимость обанкротившегося харьковского банка, которым завладели подсанкционные компании, аффилированные с гражданами РФ.

Стоимость арестованной недвижимости составляет более 360 млн. грн. Также по данным следствия, имущество банка было противоправно выведено из управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Во время военных действий на Харьковщине граждане попытались переоформить и перерегистрировать право собственности банка на недвижимость. При этом новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Эти компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины ", – говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что незаконная сделка обнаружена в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования и завладения средствами, выделенными иностранными партнерами этому коммерческому банку под гарантии Правительства.

Теперь арестованное имущество будет возвращено Фонду.