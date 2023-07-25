Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора Печерский районный суд избрал народному депутату VII, VIII, IX созывов от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Ранее генеральный прокурор подписал ему сообщение о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), - отмечается в сообщении.

Как сообщило издание "Ґрати", суд удовлетворил полностью ходатайство прокуратуры.

Меру пресечения нардепу избирали в течение двух дней, суд проходил в закрытом режиме.

По подозрению в госизмене действующего нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александра Пономарева СБУ задержала в понедельник, 24 июля.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.