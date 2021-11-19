Суд арестовал людей, планировавших покушение на министра Лещенко

Об этом Укринформу сообщила Марьяна Рева, пресс-секретарь председателя Национальной полиции Украины.



“Суд избрал двум подозреваемым меру пресечения – это содержание под стражей на 60 суток. (Меру пресечения избрали, - ред.) гражданину США и женщине, фигурантке”, - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, 18 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. В деле фигурируют два человека - гражданка Украины и гражданин США. Им сообщили о подозрении по ряду статей.