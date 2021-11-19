Суд арестовал людей, планировавших покушение на министра Лещенко
Печерский райсуд Киева арестовал двух человек, планировавших покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко
Об этом Укринформу сообщила Марьяна Рева, пресс-секретарь председателя Национальной полиции Украины.
“Суд избрал двум подозреваемым меру пресечения – это содержание под стражей на 60 суток. (Меру пресечения избрали, - ред.) гражданину США и женщине, фигурантке”, - сообщила пресс-секретарь.
- Напомним, 18 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала людей, планировавших покушение на министра аграрной политики Романа Лещенко. В деле фигурируют два человека - гражданка Украины и гражданин США. Им сообщили о подозрении по ряду статей.
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