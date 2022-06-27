Суд арестовал имущество российских компаний на 4,5 млрд грн
Суд наложил арест на активы в Украине, принадлежащие российским холдинговым компаниям Ростех, Татнефть, Русал и Группа ГМС
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
В частности, суд наложил арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям Ростех, Татнефть, Русал и Группа ГМС, а также 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки.
Досудебное расследование выявило, где размещены активы российских корпораций, которые могли бы использоваться в взрывной деятельности против Украины. Среди них удалось выявить активы, скрытые в оффшорных юрисдикциях.
- Напомним, движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компании "Татнефть" передали Агентству по розыску и менеджменту активов для управления ими.
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