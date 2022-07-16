Суд арестовал имущество нардепа-предателя Ковалева более чем на 4,7 млн грн
Суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева в пользу государства. Задержали собственность более чем на 4,7 млн грн
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"По материалам ДБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета.
Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестованы, является ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", - говорится в сообщении.
Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривен.
Предателю Ковалеву грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- В декабре 2021 года Ковалев купил "4 канал" у бывшего нардепа Дмитрия Добродомова, а затем задекларировал его в качестве подарка от родителей. А в ноябре 2021 года Ковалев попал в ДТП на авто, которого не было в его декларации.
- После широкомасштабной агрессии России нардеп добровольно остался на оккупированных территориях, из-за чего в апреле его членство в партии "Слуга народа" приостановили , а 3 мая исключили из фракции.
- 8 июня на facebook-странице нардепа Алексея Ковалева, избранного от "Слуги народа", появился пост в поддержку кафиров. В нем говорилось, что Ковалев посетил "очень важное для него мероприятие" – встреча первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко "с фермерами Херсонщины".
- 6 июля народному депутату Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене и пособничестве России. В апреле этого года правоохранители открыли дело в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсона и помогает оккупантам.
- 7 июля генпрокурор поделилась подробностями дела обвиняемого в государственной измене нардепа Алексея Ковалева - подозреваемый организовывал вывоз соли и зерна из Херсона в Россию.
- 15 июля народному депутату Алексею Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в государственной измене, без альтернативы внесению залога.
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