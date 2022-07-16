Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"По материалам ДБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева для его последующей конфискации в пользу государства. В частности, арестованы доли фигуранта в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета.

Одним из юридических лиц, 100% уставного капитала которого арестованы, является ООО "ТРК "Интеррадио" - украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", - говорится в сообщении.

Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн. гривен.

Предателю Ковалеву грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.