Суд арестовал имущество и 5,5 млн грн полковника ДСНС, торговавшего государственным горючим
Суд арестовал дом, автомобиль и 5,5 млн грн полковника ДСНС, который во время войны якобы наладил схему продажи государственного горючего в Запорожской области
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и банковские счета подозреваемого.
"Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн", - отметили в ДБР.
Кроме того, арестованы и переданы в управление АРМА средства подчиненного и ближайшего сообщника полковника ДСНС, который, по данным следствия, помогал ему воровать горючее,– более 1 млн грн.
Полковник ДСНС отстранен от должности и находится под стражей.
В ДБР отметили, что его и подельщика подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- В июне сообщалось, что горючее выделялось государством для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий. Но полковник заправлял им частные автомобили , зарабатывая таким образом.
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