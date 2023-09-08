Суд арестовал имущество и 5,5 млн грн полковника ДСНС, торговавшего государственным горючим

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и банковские счета подозреваемого.

"Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн грн", - отметили в ДБР.

Кроме того, арестованы и переданы в управление АРМА средства подчиненного и ближайшего сообщника полковника ДСНС, который, по данным следствия, помогал ему воровать горючее,– более 1 млн грн.

Полковник ДСНС отстранен от должности и находится под стражей.

В ДБР отметили, что его и подельщика подозревают в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.