Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

Об этом заявили в ГБР .



"13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - говорится в сообщении.



В частности, арестовали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена. Ранее ГБР и ОГПУ через суд арестовали яхту и другое недвижимое имущество депутата.



В ГБР напомнили, что Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Так, 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в отсутствие фигуранта. Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей. Виктор Медведчук был задержан 12 апреля.

Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в пределах двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

18 марта суд разрешил его арестовать.

У правоохранителей было несколько версий о местонахождении Медведчука.

12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Зеленский предложил РФ обменять этого вашего "воину" (Медведчука, - ред . ) на наших ребят в плену.

) на наших ребят в плену. В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все пароли и явки".

13 апреля заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленников.

Бегство Медведчука готовило ФСБ под руководством Путина