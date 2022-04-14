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Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчука

14 апреля, 2022 четверг
10:16
война с Россией Марченко Медведчук

Суд Львова арестовал 154 объекта имущества нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко

Об этом заявили в ГБР .

"13 апреля Лычаковский районный суд Львова по представлению Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества народного депутата Украины Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко", - говорится в сообщении.

В частности, арестовали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых Виктор Медведчук или его жена. Ранее ГБР и ОГПУ через суд арестовали яхту и другое недвижимое имущество депутата.

В ГБР напомнили, что Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Так, 18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в отсутствие фигуранта. Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей. Виктор Медведчук был задержан 12 апреля.

  • Напомним, 27 февраля стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, где находился в пределах двух уголовных дел – добычи нефти и газа в Черном море и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
  • 18 марта суд разрешил его арестовать.
  • У правоохранителей было несколько версий о местонахождении Медведчука.
  • 12 апреля СБУ задержала Медведчука.
  • Зеленский предложил РФ обменять этого вашего "воину" (Медведчука, - ред . ) на наших ребят в плену.
  • В МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука: "Когда сдаст все пароли и явки".
  • 13 апреля заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил угрозами на предложение обменять задержанного лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленников.
  • Бегство Медведчука готовило ФСБ под руководством Путина
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Новости
Львов
Виктор Медведчук
государственная измена
арест имущества
яхта
ГБР
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