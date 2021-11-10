Суд арестовал экс-коменданта пыточной оккупантов "Изоляция" Куликовского на 2 месяца
В среду, 10 ноября, Приморский суд Мариуполя арестовал палача донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса "Палыча" Куликовского
Об этом сообщает "Общественное".
Преступник был арестован на 60 суток (до 7 января) без права внесения залога
Когда Куликовского доставили в зал суда, он заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о совершенном.
СБУ подозревает Куликовского в организации и непосредственном участии в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины на территории так называемой "ДНР".
Куликовскому объявили о подозрениях в торговле людьми, нарушении законов войны, создании террористической организации и участии в незаконных вооруженных формированиях.
Глава СБУ Иван Баканов на брифинге СНБО 10 ноября опроверг заключение каких-либо соглашений Службой безопасности Куликовским.
“Он (Куликовский – ред.) не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он никаких сделок не заключал. Если бы он это сделал, его никогда бы не задержали”, - сказал Баканов.
- Напомним, 9 ноября в Киеве задержали бывшего коменданта донецкой тюрьмы оккупантов "Изоляция" Дениса Куликовского, который убивал, избивал, насиловал и пытал током пленных.
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