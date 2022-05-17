Об этом сообщила Национальная полиция в Фейсбуке.

По ее сообщению, суд наложил арест на железнодорожные вагоны российских компаний на сумму более 300 млн. грн. В настоящее время 434 вагона переданы в управление в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Наполиция и Укрзализныця обнаружили 434 вагона, принадлежащих российским компаниям, и выдвинули место их расположения.

Коммерческий доход от использования вагонов АРМА передать на нужды ВСУ, отметила Нацполиция.

Напомним, Украина арестовала 17800 российских и белорусских вагонов, задействованных в экономическом преступлении.

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