Суд арестовал боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования
Северодонецкий городской суд Луганской области арестовал боевика "ЛНР" Андрея Косяка, которого 13 октября задержали на линии разграничения вблизи города Золотое
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры .
По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного Алчевска присоединился к незаконному вооруженному формированию "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР".
Мужчина служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". Задачей НВФ было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины. Правонарушитель принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС, следил за перемещением украинских подразделений, координировал обстрелы и тому подобное.
Во время досудебного расследования также установлено, что с июля 2021 года боевик служил "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращении огня" в составе так называемой "народной милиции ЛНР".
Во время задержания правонарушитель был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.
- Напомним, по данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, уроженец Алчевска Андрей Косяк в феврале 2021 получил паспорт РФ.
- По данным СБУ, злоумышленник является уголовником, которого среди прочего подозревают в умышленном убийстве в 2010 году, а в 2014 году он вступил в бандформирование "Брянка СССР".
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