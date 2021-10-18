Суд арестовал боевика "ЛНР", который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры .



По данным следствия, в 2017 году житель оккупированного Алчевска присоединился к незаконному вооруженному формированию "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой "народной милиции ЛНР".



Мужчина служил "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты". Задачей НВФ было уничтожение подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины. Правонарушитель принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС, следил за перемещением украинских подразделений, координировал обстрелы и тому подобное.



Во время досудебного расследования также установлено, что с июля 2021 года боевик служил "офицером-надзирателем Представительства Специального центра контроля и координации прекращении огня" в составе так называемой "народной милиции ЛНР".



Во время задержания правонарушитель был одет в военную форму, при себе имел огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами и военный билет.

Напомним, по данным украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, уроженец Алчевска Андрей Косяк в феврале 2021 получил паспорт РФ.

По данным СБУ, злоумышленник является уголовником, которого среди прочего подозревают в умышленном убийстве в 2010 году, а в 2014 году он вступил в бандформирование "Брянка СССР".