Суд арестовал беглянку, признавшуюся в хищении средств Южноукраинской АЭС

Об этом информирует прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры .

"По ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, коллегия судей ВАКС избрала меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,013 млн грн залога одному из обвиняемых по делу о завладении средствами Южноукраинской АЭС, которая почти 5 лет скрывалась от следствия" пресс-служба.

Если за подозреваемую внесут залог, то он должен прибывать по каждому вызову в суд, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении проживания, воздерживаться от общения с другими обвиняемыми или свидетелями, допрошенными на досудебном расследовании, сдать паспорта и носить электронное средство контроля.



Следствие установило, что в марте-декабре 2012 года должностные лица ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" по предварительному сговору с должностными лицами ЧАО "СКБ "Электрощит", Корпорации "Харьковский электрощитовый завод - Элетекс - С", ООО" Арстрейд" и ЧАО "Унис-Центр" обеспечили победу ООО "Арстрейд" в открытых торгах по закупке общеблочного щита постоянного тока по заранее согласованной завышенной цене.

После чего завладели средствами государства в сумме 27,9 млн грн, что составляли разницу между действительной стоимостью оборудования и стоимостью его реализации в адрес "Южно-Украинской АЭС".

Вчера 8 декабря злоумышленница, укравшая в 2018 году деньги Южноукраинской АЭС и находившаяся в международном розыске, добровольно сдалась НАБУ.

В общей сложности правоохранители установили, что коррупционной схемы причастны 17 человек. По 12 из них дело слушается в суде с сентября 2019 года. Еще в отношении 5 человек в суд направлены обвинительные акты с соглашениями о признании виновности.

25 мая задержаны российские военные, пытавшиеся захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшая помощница главаря "ДНР" Захарченко.

Также 25 мая НАБУ задержало предпринимателя, который находился в международном розыске по делу о присвоении денег Южноукраинской АЭС.

С 7 по 9 ноября Международное агентство по атомной энергии проверяло Южноукраинскую АЭС на незаявленный ядерный материал.

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