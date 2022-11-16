Суд арестовал акции 5 облэнерго, которые контролирует российская организация "Лужники" в Украине

Об этом информируют журналисты "Схем" .

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и наложил арест на контрольные пакеты акций предприятий критической энергетической инфраструктуры Херсоноблэнерго – 99,9% активов, Кировоградоблэнерго – 72,9%, Житомироблэнерго – 95,5%, Ривнеоблэнерго – 93,2% акций и Черновцыоблэнерго – 96,8%, входящих в группу VS Energy. По данным следствия, контролируют эти предприятия граждане России Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин, входящие в преступную организацию "Лужники". Это сообщество выступает за изменение пределов территории и границ Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины начиная с 2001 года и до настоящего времени осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации", - заявлял в ходатайстве прокурор Роман Тулин.

По данным следствия, "Лужники" представляют три гражданина России: Александр Бабаков – депутат госдумы, Евгений Гинер – президент московского армейского футбольного клуба ЦСКА и партнер российской госкорпорации Ростех, которая производит и экспортирует высокотехнологичную промышленную продукцию, в частности военного назначения. Ею руководит экс-офицер ФСБ Сергей Чемезов, друг и соратник Путина. Михаил Воеводин, согласно данным следствия, так называемый вор в законе по прозвищу Миша Лужнецкий.

Согласно материалам следствия, "Бабаков, будучи политическим деятелем от провластной в России партии "Единая Россия", пользуясь влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001-2014 гг., обеспечивал лоббирование интересов преступной группы с целью приобретения активов участниками противоправной группы". Евгений Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию, а Воеводин организовывал силовое сопровождение процессов завладения активами.

Следователи установили, что в 2017-2022 годах подконтрольные VS Energy облэнерго по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть денег легализовали путем приобретения движимого и недвижимого имущества.

"Установлено, что организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy и ряд других связанных лиц в течение длительного времени совершали и продолжают осуществлять системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной экономической или информационной безопасности Украины, а также коллаборационной деятельности - публичного отрицания осуществления вооруженной агрессии Российской Федерацией против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичных призывов к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора, к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора, к непризнанию распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины", - говорится в материалах.

Фигуранты включены в список лиц с персональными санкциями в соответствии с решениями СНБО. Бабаков находится под санкциями еще и ЕС и США.

В 2014 году Бабаков голосовал за аннексию Крыма, где группа VS Energy контролирует энергокомпанию Севастопольоблэнерго. А 3 октября этого года – уже за аннексию Запорожской и Херсонской областей.

По данным СМИ, Бабаков, Гинер и Воеводин контролируют в Украине крупную бизнес-империю - сеть гостиниц, банк, промышленные предприятия и ряд объектов критической инфраструктуры - пять облэнерго, обеспечивающих поставку электроэнергии в дома миллионов украинцев сразу нескольких областей.

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