Суд арестовал активы Фридмана, Авена и Косогова в Украине на 17 млрд грн
Суд наложил арест на активы трех российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в Украине. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд. грн.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.
Отмечается, что они входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.
"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн", - говорится в сообщении.
Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод, арест которых не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.
В настоящее время все трое подозреваемых находятся за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности по привлечению виновных к ответственности.
Прим .: арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Наложение ареста на корпоративные права украинских компаний не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.
- 20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Смыслом банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
- На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Смысл банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривну. Таким образом, банк, владельцами которого являются подсанкционные граждане РФ Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, становится государственным.
- В частности, 5 сентября следователи Службы безопасности сообщили Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
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