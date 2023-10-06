Суд арестовал активы Фридмана, Авена и Косогова в Украине на 17 млрд грн

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По материалам Службы безопасности, суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.

Отмечается, что они входят в окружение Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.

"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн", - говорится в сообщении.

Среди заблокированных активов – финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод, арест которых не позволит российским владельцам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.

В настоящее время все трое подозреваемых находятся за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности по привлечению виновных к ответственности.

Прим .: арест наложен на корпоративные права в целях сохранения вещественных доказательств. Наложение ареста на корпоративные права украинских компаний не влияет на защиту интересов иностранных инвесторов и владельцев долей корпоративных прав, не препятствует их хозяйственной деятельности и возможности получения дивидендов.

20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Смыслом банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.