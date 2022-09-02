Суд арестовал 6 судов, вывозивших из Крыма похищенное оккупантами украинское зерно

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, суда "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин" незаконно заходили и продолжают заходить в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт. Через него российские оккупанты переправляли краденое украинское зерно в третьи страны.

"Таким образом, полуостров Крым используется РФ в качестве плацдарма для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины", - отмечает ОГПУ.

С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного полуострова и закрыла его гавани для международного судоходства. Следовательно, все заходы судов под иностранными флагами в порты автономии квалифицируются как действия, направленные на нарушение суверенитета Украины.

Арест на суда наложен в пределах нарушения закона о порядке въезда на временно оккупированную территорию и выезде из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).

В начале августа Украина наложила арест на 4 судна, которые вывозили украденное захватчиками украинское зерно.