Суд арестовал 6 судов, вывозивших из Крыма похищенное оккупантами украинское зерно
Украина арестовала 6 морских судов, которые незаконно заходили в порты временно оккупированного Крыма и перевозили похищенное российскими оккупантами украинское зерно
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Так, суда "Амур-2501", "Александр Грин", "М. Андреев", "Федор", "Св. Константин" и "Капитан Корчин" незаконно заходили и продолжают заходить в закрытый Украиной Севастопольский морской торговый порт. Через него российские оккупанты переправляли краденое украинское зерно в третьи страны.
"Таким образом, полуостров Крым используется РФ в качестве плацдарма для незаконной перевозки зерна, похищенного с временно оккупированных территорий Украины", - отмечает ОГПУ.
С июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного полуострова и закрыла его гавани для международного судоходства. Следовательно, все заходы судов под иностранными флагами в порты автономии квалифицируются как действия, направленные на нарушение суверенитета Украины.
Арест на суда наложен в пределах нарушения закона о порядке въезда на временно оккупированную территорию и выезде из нее (ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины).
- В начале августа Украина наложила арест на 4 судна, которые вывозили украденное захватчиками украинское зерно.
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