Об этом сообщает в Facebook министерство социальной политики.

"В связи с военной агрессией РФ против Украины многие остались без работы. Для них возникает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ведь с началом отопительного сезона общая сумма платежки существенно увеличивается вследствие появления услуги отопления. В этой ситуации возможно оформление. жилищной субсидии. Субсидия также предоставляется человеку, который уволен с работы. Его з/п не учитывается при назначении субсидии. За жилищной субсидией человек может обратиться в любой период года, если он не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Для расчета жилищной субсидии с начала отопительного сезона (октябрь) учитывается доход лиц за I-II кварталы.

"Одним из условий для назначения жилищной субсидии является наличие у трудоспособных лиц доходов в размере не менее минимальной заработной платы и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). В то же время, в случае отсутствия дохода и уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назначаться, если лица в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные", - пояснило Минсоцполитики.

При этом для лиц, потерявших работу в период военного положения, зарегистрированных в Госслужбе занятости как безработных и оформивших пособие по безработице, при расчете жилищной субсидии к доходу учитывается размер назначенного пособия по безработице вместо суммы зарплаты по предыдущему месту работы.

"Такой подход позволяет получить надлежащую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ведь чем ниже доходы, тем больше размер выплаты", - отмечает министерство.

Ранее сообщалось, что в Украине изменили механизм выплат субсидий и льгот.

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