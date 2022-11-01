Субсидия для потерявших работу: Минсоцполитики объяснило, как начисляется и при каком условии
Люди, потерявшие работу в период действия военного положения, имеют право оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщает в Facebook министерство социальной политики.
"В связи с военной агрессией РФ против Украины многие остались без работы. Для них возникает вопрос, как оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ведь с началом отопительного сезона общая сумма платежки существенно увеличивается вследствие появления услуги отопления. В этой ситуации возможно оформление. жилищной субсидии. Субсидия также предоставляется человеку, который уволен с работы. Его з/п не учитывается при назначении субсидии. За жилищной субсидией человек может обратиться в любой период года, если он не в состоянии оплачивать жилищно-коммунальные услуги", - говорится в сообщении.
Для расчета жилищной субсидии с начала отопительного сезона (октябрь) учитывается доход лиц за I-II кварталы.
"Одним из условий для назначения жилищной субсидии является наличие у трудоспособных лиц доходов в размере не менее минимальной заработной платы и уплаты единого социального взноса (ЕСВ). В то же время, в случае отсутствия дохода и уплаты ЕСВ жилищная субсидия может назначаться, если лица в течение периода, за который учитываются доходы, не менее месяца зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные", - пояснило Минсоцполитики.
При этом для лиц, потерявших работу в период военного положения, зарегистрированных в Госслужбе занятости как безработных и оформивших пособие по безработице, при расчете жилищной субсидии к доходу учитывается размер назначенного пособия по безработице вместо суммы зарплаты по предыдущему месту работы.
"Такой подход позволяет получить надлежащую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ведь чем ниже доходы, тем больше размер выплаты", - отмечает министерство.
- Ранее сообщалось, что в Украине изменили механизм выплат субсидий и льгот.
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