Субботний ракетный обстрел повредил 252 квартиры в Одессе

Об этом сообщил Одесский горсовет в Телеграмм.

"По данным городского департамента ЖКХ 252 квартиры пострадали от вчерашнего ракетного обстрела Одессы", – говорится в сообщении.

В настоящее время коммунальные службы убирают выбитые стекла и рамы на территориях, где попали ракеты.

"На затяжку оконных проемов ушло 1,8 тыс. кв.м. пленки", – отметили в горсовете.

На утро 8 мая затяжку окон ожидали четверть поврежденных квартир, с учетом тех, откуда временно выехали жильцы.

Напомним, в субботу, 7 мая 2022 года, Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одессе. Есть разрушение инфраструктуры.

Руководство ВСУ предупреждало об усилении воздушных ударов России на 7-9 мая.

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