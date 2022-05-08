Субботний ракетный обстрел повредил 252 квартиры в Одессе
Ракетный удар по Одессе 7 мая повредил 252 квартиры в городе, коммунальщики убирают стекло и затягивают окна пленкой
Об этом сообщил Одесский горсовет в Телеграмм.
"По данным городского департамента ЖКХ 252 квартиры пострадали от вчерашнего ракетного обстрела Одессы", – говорится в сообщении.
В настоящее время коммунальные службы убирают выбитые стекла и рамы на территориях, где попали ракеты.
"На затяжку оконных проемов ушло 1,8 тыс. кв.м. пленки", – отметили в горсовете.
На утро 8 мая затяжку окон ожидали четверть поврежденных квартир, с учетом тех, откуда временно выехали жильцы.
- Напомним, в субботу, 7 мая 2022 года, Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одессе. Есть разрушение инфраструктуры.
- Руководство ВСУ предупреждало об усилении воздушных ударов России на 7-9 мая.
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