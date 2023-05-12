Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

В субботу на западе Украины будет +13+17, теплее будет разве что на Ровенщине и Волыни.

"Дожди - кратковременные, местами - пройдут завтра на западе, севере и в центральной части. На востоке и юге - без осадков", - написала Диденко.

"В воскресенье вероятность дождей - меньше, только отдельные дожди пройдут на востоке, а также в Винницкой и Житомирской", - добавила она.

Согласно прогнозу, в Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20+22 градуса. Осадков не будет.