Суббота и воскресенье в Украине будут теплыми, в Киеве – до +22: прогноз погоды от Наталки Диденко
В Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +22 градуса. Осадков не будет. Потеплеет и в остальных регионах Украины
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
В субботу на западе Украины будет +13+17, теплее будет разве что на Ровенщине и Волыни.
"Дожди - кратковременные, местами - пройдут завтра на западе, севере и в центральной части. На востоке и юге - без осадков", - написала Диденко.
"В воскресенье вероятность дождей - меньше, только отдельные дожди пройдут на востоке, а также в Винницкой и Житомирской", - добавила она.
Согласно прогнозу, в Киеве в течение 13-14 мая максимальная температура воздуха будет составлять +20+22 градуса. Осадков не будет.
- 10 мая сообщалось о ночных заморозках в Украине .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное