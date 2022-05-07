СУ уничтожили танк Т-90М, имеющий улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации

Об этом сообщает британская разведка.

"По крайней мере, один танк Т-90М, самый современный российский танк, был уничтожен в боях. Т-90М был представлен в 2016 году, имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации", - говорится в сообщении.



Около 100 таких танков стоят на вооружении в лучше оснащенных российских подразделениях, в том числе воюющих в Украине.



После войны России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы. Однако заменить оборудование будет особенно сложно из-за санкций.

Напомним, в Харьковской области СБУ захватила в плен 11 российских снайперов, в Хмельницкой области - обезвредила группу диверсантов. Всего с начала войны подразделения СБУ ликвидировали более 140 вражеских ДРГ и разоблачили 4 тыс. коллаборантов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb