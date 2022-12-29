Су-57 на фронте – очередной блеф российской пропаганды, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Сообщения о том, что россияне перебрасывают на линию фронта истребители Су-57 и что это изменит ход боевых действий - очередной блеф российской пропаганды. Поскольку у них очень мало этих самолетов. И думаю, что наша ПВО с удовольствием собьет эти самолеты, как только те войдут в воздушное пространство Украины. Поэтому я убежден, что эта информация является только пропагандистским шагом", - пояснил Згурец.



Аналитик добавил, что российские войска на Юге Украины постоянно проводят передислокацию из-за потерь личного состава.



"Что касается информации о передвижении дополнительной российской техники на Запорожское направление, то это пока не подтверждено. Однако наши спикеры Вооруженных сил говорят о том, что на этом направлении происходит передислокация российских войск. Таким образом россияне пытаются компенсировать понесенные ими потери", – добавил он.

28 декабря в России заявили, что "ВКС" РФ получили новую партию истребителей Су-57