Об этом сообщает Укринформ .

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо разрешить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, раньше – в Грузии и Сирии отвратительная пропаганда", - сказал Дуда.

Он подчеркнул, что нужно создать такие условия, чтобы российский диктатор Владимир Путин сам просил о переговорах.

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы Путин сам просил о разговоре", - подчеркнул Дуда.

В мае с заявлением о том, что нельзя унижать Россию и разрешить ей сохранить лицо выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

9 июня Анджей Дуда подверг критике регулярные разговоры Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным.

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