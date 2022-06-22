Стыдно слушать, что России нужно разрешить сохранить лицо, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал мировых политиков за призывы не унижать Россию
Об этом сообщает Укринформ .
"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо разрешить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, раньше – в Грузии и Сирии отвратительная пропаганда", - сказал Дуда.
Он подчеркнул, что нужно создать такие условия, чтобы российский диктатор Владимир Путин сам просил о переговорах.
"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки и так помочь Украине, чтобы Путин сам просил о разговоре", - подчеркнул Дуда.
В мае с заявлением о том, что нельзя унижать Россию и разрешить ей сохранить лицо выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- 9 июня Анджей Дуда подверг критике регулярные разговоры Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона с Владимиром Путиным.
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