Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Стыдно. После возмущения союзников и неприятия украинцами позиции наших представителей в институтах ООН по вопросам голосования об обсуждении геноцида уйгуров в Китае Украина изменила позицию. Хотя бы так. Посол Украины Евгения Филиппенко в пятницу выступила необычным шагом и попросила, чтобы "протокол заседания отражал нашу позицию в пользу принятия данного решения", - написал Княжицкий.

Нардеп подчеркнул, что провал голосования стал тяжелым поражением для стран Запада.

"В пятницу Украина сообщила, что изменила свое мнение по поводу исторического голосования днем ​​ранее, когда Совет ООН по правам человека отказался обсуждать нарушения в китайском регионе Синьцзян. Западные страны потерпели тяжелое поражение в высшем правозащитном органе ООН в четверг, когда им не удалось набрать достаточно голосов для принятия первой в истории резолюции, направленной против Китая. Проект текста, представленный Соединенными Штатами и рядом других западных стран, лишь просил Совет обсудить доклад ООН, ссылаясь на возможные преступления против человечности в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в далеком западном регионе Синьцзян. Но в момент острой драмы страны в Совете из 47 членов в Женеве проголосовали 19 против 17 против проведения дебатов о правах человека в Синьцзяне, а 11 стран воздержались", - написал Княжицкий.

Нардеп отметил, что неожиданностью стала позиция Украины, которая полагается на поддержку Запада в противостоянии российской агрессии.

"После интенсивной лоббистской кампании Пекина большинство голосов против и воздержавшихся не стали большой неожиданностью. Однако решение разрываемой конфликтом Украины, в значительной степени полагающейся на поддержку Запада, борясь с вторжением России, воздержаться во время голосования застало некоторых врасплох. Да и сама Украина, похоже, передумала. Посол Украины Евгения Филиппенко в пятницу выступила необычным шагом и попросила, чтобы "протокол заседания отражал нашу позицию в пользу принятия указанного решения". Президент совета Федерико Вильегас из Аргентины сказал, что Совет "примет к сведению ваше заявление ", но подчеркнул, что "в соответствии с правилами и практикой результат голосования... останется таким, как было объявлено вчера". Даже если бы результат изменился в соответствии с изменением голосования, резолюция по Китаю все равно была бы провалена на один голос", - написал Княжицкий.

Справка: с 2014 года правительство КНР осуществляет политику притеснения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: их держат в спецлагерях, принуждают к труду, ограничивают их религиозные обряды. Также ведущие мировые СМИ сообщали о принуждении уйгуров китайскими властями к стерилизации, контрацепции и абортам. 19 января 2021 года США провозгласили нарушение прав уйгуров в Китае геноцидом. Такую позицию поддержали палата общин Канады, парламент Нидерландов, палата общин Соединенного Королевства, сейм Литвы и национальное собрание Франции. Парламенты Новой Зеландии, Бельгии и Чехии осудили отношение китайского правительства к уйгурам как "серьезные нарушения прав человека" или преступления против человечества.