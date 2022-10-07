"Стыдно": Княжицкий об отказе Украины проголосовать в ООН за обсуждение геноцида уйгуров в Китае
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий подверг критике действия украинских дипломатов, которые сначала отказались поддержать предложение обсуждения в ООН притеснений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а на следующий день сообщили об изменении позиции по этому вопросу
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Стыдно. После возмущения союзников и неприятия украинцами позиции наших представителей в институтах ООН по вопросам голосования об обсуждении геноцида уйгуров в Китае Украина изменила позицию. Хотя бы так. Посол Украины Евгения Филиппенко в пятницу выступила необычным шагом и попросила, чтобы "протокол заседания отражал нашу позицию в пользу принятия данного решения", - написал Княжицкий.
Нардеп подчеркнул, что провал голосования стал тяжелым поражением для стран Запада.
"В пятницу Украина сообщила, что изменила свое мнение по поводу исторического голосования днем ранее, когда Совет ООН по правам человека отказался обсуждать нарушения в китайском регионе Синьцзян. Западные страны потерпели тяжелое поражение в высшем правозащитном органе ООН в четверг, когда им не удалось набрать достаточно голосов для принятия первой в истории резолюции, направленной против Китая. Проект текста, представленный Соединенными Штатами и рядом других западных стран, лишь просил Совет обсудить доклад ООН, ссылаясь на возможные преступления против человечности в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в далеком западном регионе Синьцзян. Но в момент острой драмы страны в Совете из 47 членов в Женеве проголосовали 19 против 17 против проведения дебатов о правах человека в Синьцзяне, а 11 стран воздержались", - написал Княжицкий.
Нардеп отметил, что неожиданностью стала позиция Украины, которая полагается на поддержку Запада в противостоянии российской агрессии.
"После интенсивной лоббистской кампании Пекина большинство голосов против и воздержавшихся не стали большой неожиданностью. Однако решение разрываемой конфликтом Украины, в значительной степени полагающейся на поддержку Запада, борясь с вторжением России, воздержаться во время голосования застало некоторых врасплох. Да и сама Украина, похоже, передумала. Посол Украины Евгения Филиппенко в пятницу выступила необычным шагом и попросила, чтобы "протокол заседания отражал нашу позицию в пользу принятия указанного решения". Президент совета Федерико Вильегас из Аргентины сказал, что Совет "примет к сведению ваше заявление ", но подчеркнул, что "в соответствии с правилами и практикой результат голосования... останется таким, как было объявлено вчера". Даже если бы результат изменился в соответствии с изменением голосования, резолюция по Китаю все равно была бы провалена на один голос", - написал Княжицкий.
Справка: с 2014 года правительство КНР осуществляет политику притеснения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: их держат в спецлагерях, принуждают к труду, ограничивают их религиозные обряды. Также ведущие мировые СМИ сообщали о принуждении уйгуров китайскими властями к стерилизации, контрацепции и абортам. 19 января 2021 года США провозгласили нарушение прав уйгуров в Китае геноцидом. Такую позицию поддержали палата общин Канады, парламент Нидерландов, палата общин Соединенного Королевства, сейм Литвы и национальное собрание Франции. Парламенты Новой Зеландии, Бельгии и Чехии осудили отношение китайского правительства к уйгурам как "серьезные нарушения прав человека" или преступления против человечества.
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