Стыдно должно быть пожимающим ему руку партнерам, 50% геев - педофилы: экс-футболист сборной Украины набросился на австралийца, сделавшего каминг-аут
Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко осудил австралийского футболиста Джошуа Кавалло, ставшего первым игроком, сделавшим каминг-аут
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В комментариях в Instagram-аккаунте спортивного издания "Трибуна" разгорелся настоящий скандал. Экс-футболист "Шахтера" Богдан Бутко грубо раскритиковал Джошуа Кавалло, ставшего первым игроком, сделавшим каминг-аут.
"Стыдно должно быть его партнерам по команде, которые здороваются с ним за руку. Если вы это поддерживаете, то я нет. Как можно молчать, когда наши дети растут и смотрят на это все?", - написал футболист в комментариях.
На комментарий Бутко отреагировал известный спортивный комментатор Виталий Волочай.
"Что-то мне кажется, что вы, господин, просто латентный гей. И просто боитесь почему-то этого. Признаться в этом не страшно. Это нормально. А вот уснуть в хлеву и проснуться в 2021 году - вот это страшно", - написал V1lat.
Бутко ответил спортивному комментатору. Он уверен, что 50% геев – педофилы.
"Признаться можно в чем угодно, только это того не стоит. Я не удивлен, что 50% геев еще скорее всего и педофилы", - написал футболист.
30-летний Богдан Бутко известен болельщикам игрой за донецкий "Шахтер", луцкую "Волынь", "Мариуполь", познанский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор". Также играл за российский "Амкар" в 2015-2016 году.
На счету Бутко 32 матча за сборную Украины по футболу.
С июля 2021 года Богдан Бутко находится без клуба.
- 27 октября полузащитник Джошуа Кавалло, выступающий в составе "Аделаиды Юнайтед" из Австралии, первым в мировом футболе совершил каминг-аут .
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