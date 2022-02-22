Стыдно, что говорю по-русски – экс-футболист сборной Украины Пластун отреагировал на агрессию Путина

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Пластун выложил патриотическую Instagram-stories после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость "Л/ДНР".



"Стыдно, что говорю по-русски", - написал Пластун в своем Instagram.



Украинским фанатам Игорь Пластун известен своей игрой за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец", где он выступает сейчас.



На счету Пластуна 4 матча за сборную Украины по футболу.



Отметим, что кроме stories на аватарке Игоря Пластуна появилось знамя и герб Украины.





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