Стыдно, что говорю по-русски – экс-футболист сборной Украины Пластун отреагировал на агрессию Путина
Бывший защитник сборной Украины по футболу Игорь Пластун заявил, что ему стыдно за то, что он говорит по-русски.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пластун выложил патриотическую Instagram-stories после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость "Л/ДНР".
"Стыдно, что говорю по-русски", - написал Пластун в своем Instagram.
Украинским фанатам Игорь Пластун известен своей игрой за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец", где он выступает сейчас.
На счету Пластуна 4 матча за сборную Украины по футболу.
Отметим, что кроме stories на аватарке Игоря Пластуна появилось знамя и герб Украины.
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