"Стугна" остановила танковую атаку врага - это можно вносить в хрестоматию, - командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол

Об этом она рассказала в эфире Эспрессо.



"Первый бой был очень сложный, в котором огромная танковая колонна подходила к Броварам. Танков было уйма и надо было так много всего сделать. У нас на тот момент было только два попадания, позиция была неудачна и ракет было не много. Когда враг уже отошел от Киева, тогда я приехала на старые позиции забрать свои вещи и поднялась на мост, где стояла "Стугна", а там лежал этот тубус от ракеты, остановившей одну танковую атаку, это была не первая танковая атака, а уж какая-то энна в сторону Киева по Броварской трассе. Когда танки начали подходить, то выехали на мой рубеж и я подстрелила первый танк после чего, враги развернулись и скрылись" – отметила Татьяна Черновол.



Командир ПТРК отметила, что благодаря слаженной работе команды и получили хороший результат. Это можно вносить в хрестоматии, как малыми силами остановить огромную танковую колонну. Из этих боев есть видео, на котором танки загораются как спичечные коробки.



"Эта "Стугна" оказалась уникальным оружием, которое имеет такой же уникальный результат. Потому что при нем военный не является пушечным мясом, а профессионал, который и выживает и имеет больший настрел" , а это значит, что каждый последующий выстрел более профессиональным. .



"Стугна" сыграла большую роль особенно в первые месяцы войны. Я не буду говорить только о Киеве, потому что она отличилась на всех фронтах. Вот я сейчас возле Кривого Рога, там первые БМП были подбиты из "Стугни" прямо с крыш домов. И, поверьте, это оказывает очень большое психологическое влияние на врага. "Стугну" очень боятся враги, потому что она сеет панику. Когда ты едешь и вдруг в тебя попадает ракета, то все сгорает, а ты только видишь это своими глазами, если выжил. Оставшийся в живых в следующий раз боится по этой дороге ездить. То есть "Стугна - это очень серьезное психологическое влияние. Поэтому первые месяцы войны она сыграла колоссальную роль, потому что на всех фронтах "Стугна" была, била и била", - объяснила Татьяна Черновол.



Черновол добавила, что сейчас война изменилась и очень тяжело подобраться к целям. Раньше враги колоннами ходили, хоть стань в нужном месте и стреляй, а сейчас вражеская армия именно через "Стуны" объезжает все дороги, прячутся по садочкам. В первые месяцы войны многие цели были поражены "Стугной" и многие атаки были остановлены " Стугнами ". То есть оружие себя зарекомендовало лучше всех, разве что "Нептун" лучше, но тоже КБ "ЛУЧ".

Ранее офицер и командир ПТРК "Стугна" Татьяна Черновол из заметила : "Мы уже танков не боимся и у нас уже говорить, что ты подбил только один танк - стыд"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb