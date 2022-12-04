Студия тату в Лондоне предлагает бесплатно вывести татуировку с изображением Канье Веста
Лондонская студия удаления татуировок предложила клиентам услугу бесплатного удаления татуировок с изображением Канье Веста. Американский певец и политик недавно заявил, что ему нравятся Адольф Гитлер и Владимир Путин
Об этом сообщает CNN.
Американский рэпер Канье Вест посетил программу InfoWars американского конспиролога, еще одного поклонника Путина Алекса Джонса. Там он заявил, что "видит хорошее" в личности вождя нацистов Адольфа Гитлера.
"Этого парня, который придумал автомагистрали и изобрел тот самый микрофон, которым я пользуюсь как музыкант, – вот о нем нельзя во весь голос говорить, что этот человек когда-то сделал что-то хорошее. В каждом человеке есть, что ценить, что он принес на мир божий, особенно у Гитлера. Мне нравится Гитлер. Это еврейские СМИ заставили нас верить, что нацисты и Гитлер никогда не предлагали нам ничего ценного миру", – заявил Вест.
В настоящее время три клиента уже начали удалять тату Канье Веста лазером, а еще 10 записались на консультацию.
- Напомним, после заявлений Канье Веста относительно Гитлера и Путина владелец Twitter Илон Маск сообщил , что учетная запись рэпера в соцсети будет заблокирована из-за подстрекательства к насилию. Ранее Маск заявлял, что готов поддержать кандидатуру Веста на выборах президента США. Однако после интервью певца, где он выступил в отличие от вакцинации и запрета абортов, Маск отказался в дальнейшем поддерживать Веста.
- Ранее из-за своих антисемитских и расистских взглядов Вест потерял более $1,5 млрд и выбыл из рядов миллиардеров. Связи с рэппером разорвали Adidas, JP Morgan Chase и другие бренды.
- 4 года назад американский рэпер и продюсер заявил, что 400 лет рабства были выбором самых темнокожих .
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