Об этом сообщает CNN.

Американский рэпер Канье Вест посетил программу InfoWars американского конспиролога, еще одного поклонника Путина Алекса Джонса. Там он заявил, что "видит хорошее" в личности вождя нацистов Адольфа Гитлера.

"Этого парня, который придумал автомагистрали и изобрел тот самый микрофон, которым я пользуюсь как музыкант, – вот о нем нельзя во весь голос говорить, что этот человек когда-то сделал что-то хорошее. В каждом человеке есть, что ценить, что он принес на мир божий, особенно у Гитлера. Мне нравится Гитлер. Это еврейские СМИ заставили нас верить, что нацисты и Гитлер никогда не предлагали нам ничего ценного миру", – заявил Вест.

В настоящее время три клиента уже начали удалять тату Канье Веста лазером, а еще 10 записались на консультацию.

Напомним, после заявлений Канье Веста относительно Гитлера и Путина владелец Twitter Илон Маск сообщил , что учетная запись рэпера в соцсети будет заблокирована из-за подстрекательства к насилию. Ранее Маск заявлял, что готов поддержать кандидатуру Веста на выборах президента США. Однако после интервью певца, где он выступил в отличие от вакцинации и запрета абортов, Маск отказался в дальнейшем поддерживать Веста.

Ранее из-за своих антисемитских и расистских взглядов Вест потерял более $1,5 млрд и выбыл из рядов миллиардеров. Связи с рэппером разорвали Adidas, JP Morgan Chase и другие бренды.

4 года назад американский рэпер и продюсер заявил, что 400 лет рабства были выбором самых темнокожих .