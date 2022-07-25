Студия Marvel показала первый тизер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
Двухминутный трейлер нового фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" презентовали во время панели на Comic-Con в Сан-Диего
Об этом пишет CNN.
В видео показали Рири Уильямс, которая станет Железным Сердцем, военачальника М'Баку и Шури, сестру Т'Чалли. Кто станет новой Черной пантерой, пока не уточняется, ведь сыгравший супергероя Чедвик Боузман умер в августе 2020 года.
Фильм выходит на экраны 11 ноября 2022 года.
Добавляют, что студия также поделилась деталями по так называемой пятой фазе кинематографической вселенной Marvel. Команда подготовила новую часть франшизы о Капитане Америке под названием "Капитан Америка: Новый мировой порядок". Лента будет в кинотеатрах 3 мая 2024 года.
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