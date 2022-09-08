Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Студентам из числа внутренне перемещенных лиц и проживающим на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за средства госбюджета", - отмечается в сообщении.

Нововведение также будет касаться студентов профессионального и высшего образования, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места.

Министерство образования и науки Украины разработало соответствующий проект постановления и расширило его на студентов, вынужденно остающихся на временно оккупированных территориях.

В августе МОН предложил четыре формы образовательного процесса во время войны.

17 августа стало известно, что к очной учебе в период полномасштабной войны готов лишь 41% заведений.