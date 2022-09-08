Студенты-ВПЛ и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение. Подробности
В Украине разрешили переводиться на бюджетное обучение студентам-переселенцам и жителям особо опасных территорий
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Студентам из числа внутренне перемещенных лиц и проживающим на особо опасных территориях государство предоставит возможность перевестись на обучение за средства госбюджета", - отмечается в сообщении.
Нововведение также будет касаться студентов профессионального и высшего образования, которые были зачислены в заведения в прошлые годы на коммерческие места.
Министерство образования и науки Украины разработало соответствующий проект постановления и расширило его на студентов, вынужденно остающихся на временно оккупированных территориях.
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