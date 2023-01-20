Студенты в Молдове создали работу с искусственным интеллектом для мониторинга окружающей среды

Об этом информирует NewsMaker .

"Сформировав команду Luminița 777, студенты Даниэл Цирке, Октавиан Скрипник и Татьяна Маслова с помощью ассистента Адриана Бринзана разработали автономную мобильную систему, накапливающую информацию о состоянии окружающей среды", – рассказал проректор университета Дину Цуркану.

Этот аппарат назвали "Чистая окружающая среда – здоровая жизнь".

Робот имеет искусственный интеллект, который с помощью датчиков и изображений, снятых видеокамерой, самостоятельно перемещается по заданной территории и собирает данные о состоянии окружающей среды: влажности, температуре, освещенности, качестве воздуха, обладая при этом способностью избегать различных помех.

Далее данные передают и хранят на сервере.

Проректор сообщил, что работу можно использовать для мониторинга безопасности окружающей среды и в помещении, например, теплицы. Также аппарат необходим для сбора и систематизации необходимых параметров.

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