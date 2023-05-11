Студенты Университета культуры с помощью ИИ создали фильм о Михаиле Поплавском

Видеоподарок Михаил Поплавский разместил на своем YouTube-канале.

В основу фильма положено выполнение искусственным интеллектом задачи Михаила Поплавского – смоделировать Университет будущего. Также использованы съемки современных событий и архивное видео.

"Университет культуры – это место счастливых людей. Мы создаем комфортные, благоприятные условия для личностного и профессионального развития студентов, реализации их здоровых амбиций", – рассказал Поплавский.

По его словам, чтобы превратить малоизвестный вуз в один из ведущих университетов Украины, он собрал креативную команду и создал в стенах заведения атмосферу позитива и драйва, где студент является центральной фигурой. Ректор своим примером показывает молодежи, что в жизни нет ничего невозможного.

Чтобы стать успешным, нужно вложить в любимое дело душу и сердце, выложиться по максимуму для достижения цели. Сегодня мы должны смотреть в будущее, создавать мир лучше. У всех трендов есть срок годности, они постоянно меняются, и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы", – сказал Поплавский.

"Чтобы заявить о себе и стать оригинальным в этом безумном мире, необходимо увидеть то, чего другие не видят. Определить собственные уникальные особенности или умения и капитализировать их в личный бренд. Будьте сильны! Не бойтесь ошибаться! Не бойтесь быть смешными! Критика слабого ломает, а сильного закаливает. Ошибки – это опыт. Чем больше вы ошибаетесь, тем сильнее становитесь. Будьте первыми! Мир любит первых!" – добавил он.

30 лет назад Михаил Поплавский эпатажно заявил о себе в шоу-бизнесе, запустив пиар-проект "Поющий ректор", которым привлек внимание к возглавляемому им вузу и тем самым завоевал для него будущее. Теперь Поплавский ведет странички в соцсетях, где собрал миллионы подписчиков, и первым запустил образовательный проект по изучению феномена ТikТok.

По словам ректора, нужно быть на одной волне со студентами.

"Киевский национальный университет культуры и искусств – это смысл моей жизни, идеология и положительный заряд на успех каждого студента. Мы делаем такие стартапы, чтобы мои воспитанники достигли больше, чем Михаил Поплавский. Для меня важно оставить после себя хороший след, заложить те рациональные зерна , что прорастут золотым урожаем. Учитель силен своими учениками!" – сказал Поплавский.

В настоящее время студенты вуза могут учиться в инновационных лабораториях, оснащенных новейшими мультимедийными технологиями. Даже в условиях дистанционного обучения для абитуриентов проходят дни открытых дверей. Михаил Поплавский лично общается с ними, обретая таланты в разных регионах страны.

"Для талантов у нас всегда открыта дверь. Талантливым вход без очереди!" – говорит ректор.

Формулу успешности Поплавского и вуза раскрывают в киноленте известные артисты, телеведущие, политики, преподаватели университета. Многие из них являются выпускниками Университета культуры.