Студенты под ОП требуют отставки главы МОН Шкарлета и ректора НАУ Луцкого
В понедельник, 14 февраля, студенты собрались возле Офиса Президента с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также ректора НАУ Максима Луцкого
Об этом сообщает "Укринформ" .
Участие в мероприятии принимают около 150 человек - студенты разных киевских университетов: НаУКМА, КПИ, НАУ, КНУТШ и другие. Они выстроились перед входом в ОП со стороны улицы Институтской. Рядом с ними находится машина с громкоговорителями, из которой выступают спикеры.
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Могилянка - это свобода", "Шкарлет временный, студенчество навсегда" и другие, над ними развеваются флаги Украины.
Кроме отставки Шкарлета студенты требуют отставки ректора НАУ Максима Луцкого. Как отмечают организаторы, ректор не имеет права возглавлять ЗВО, потому что он подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.
На месте происшествия работают нацгвардия, полиция и полиция диалога. Пока ситуация спокойная.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Эксминистр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
- Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
- Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО.
- 3 февраля МОН отменил свой приказ о назначении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии.
- 4 февраля под Кабмином прошла акция протеста за отставку министра образования.
- 9 февраля в НАБУ и Офис Генерального прокурора поступило заявление о совершении уголовного правонарушения министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлеттом.
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