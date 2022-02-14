Студенты под ОП требуют отставки главы МОН Шкарлета и ректора НАУ Луцкого

Об этом сообщает "Укринформ" .



Участие в мероприятии принимают около 150 человек - студенты разных киевских университетов: НаУКМА, КПИ, НАУ, КНУТШ и другие. Они выстроились перед входом в ОП со стороны улицы Институтской. Рядом с ними находится машина с громкоговорителями, из которой выступают спикеры.



Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Могилянка - это свобода", "Шкарлет временный, студенчество навсегда" и другие, над ними развеваются флаги Украины.



Кроме отставки Шкарлета студенты требуют отставки ректора НАУ Максима Луцкого. Как отмечают организаторы, ректор не имеет права возглавлять ЗВО, потому что он подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.



На месте происшествия работают нацгвардия, полиция и полиция диалога. Пока ситуация спокойная.