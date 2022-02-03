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Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения

3 февраля, 2022 четверг
09:17
Общество

Органы студенческого самоуправления Национального университета "Киево-Могилянская академия" поддержали объявление бессрочной забастовки против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета не признавать результатов выборов президента заведения и назначить новый конкурс на этот пост

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления, обнародованном на сайте НаУКМА.

"Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результатов выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод. У министерства нет полномочий по признанию или непризнанию результатов голосования. Такие полномочия предоставлены Законом Украины "О высшем образовании" исключительно Организационному комитету выборов", - говорится в заявлении.

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Студенческие органы самоуправления подчеркнули, что не прерывают учебный процесс, но отметили, что во время акций протеста студенты имеют право не посещать занятия.

"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!" - заявили студенческие органы самоуправления.

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Студентов "Могилянки" создали забастовочный комитет по организации акций протеста против решения Шкарлета. В комитет вошли представители органов студенческого самоуправления - Студенческой коллегии и Конференции студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.

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Новости
студенты
акции протеста
Сергей Шкарлет
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