Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения

Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления, обнародованном на сайте НаУКМА.



"Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результатов выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод. У министерства нет полномочий по признанию или непризнанию результатов голосования. Такие полномочия предоставлены Законом Украины "О высшем образовании" исключительно Организационному комитету выборов", - говорится в заявлении.



Читайте также: #Savemohylyanka: украинцы запустили флешмоб в поддержку Квита и признания результатов выборов в "Могилянке"



Студенческие органы самоуправления подчеркнули, что не прерывают учебный процесс, но отметили, что во время акций протеста студенты имеют право не посещать занятия.



"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!" - заявили студенческие органы самоуправления.



Читайте также: "Видим в этом прямую попытку захватить академию": преподаватель "Могилянки" анонсировал протесты студентов под Минобразования из-за непризнания выборов президента ЗВО



Студентов "Могилянки" создали забастовочный комитет по организации акций протеста против решения Шкарлета. В комитет вошли представители органов студенческого самоуправления - Студенческой коллегии и Конференции студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb