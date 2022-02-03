Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения
Органы студенческого самоуправления Национального университета "Киево-Могилянская академия" поддержали объявление бессрочной забастовки против решения министра образования и науки Сергея Шкарлета не признавать результатов выборов президента заведения и назначить новый конкурс на этот пост
Об этом говорится в совместном заявлении органов студенческого самоуправления, обнародованном на сайте НаУКМА.
"Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результатов выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента НаУКМА несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесцениванием академических свобод. У министерства нет полномочий по признанию или непризнанию результатов голосования. Такие полномочия предоставлены Законом Украины "О высшем образовании" исключительно Организационному комитету выборов", - говорится в заявлении.
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Студенческие органы самоуправления подчеркнули, что не прерывают учебный процесс, но отметили, что во время акций протеста студенты имеют право не посещать занятия.
"Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно избирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты имеют право не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!" - заявили студенческие органы самоуправления.
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Студентов "Могилянки" создали забастовочный комитет по организации акций протеста против решения Шкарлета. В комитет вошли представители органов студенческого самоуправления - Студенческой коллегии и Конференции студентов, руководители студенческих организаций, представители преподавателей и работников университета.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Экс-министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили урну с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
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