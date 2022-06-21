Студенты и выпускники Нацакадемии имени Чайковского просят убрать фамилию россиянина из названия учебного заведения
Студенты и выпускники Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковского поддержали переименование учебного заведения. Они написали письмо-обращение, адресованное президенту, премьер-министру, главе парламента, министру культуры и ректору академии
Письмо опубликовано на сайте объединения музыкальных журналистов The Claquers.
Подписавшиеся просят убрать фамилию российского композитора из названия музыкальной академии. Таким образом, письмо противоречит обращению наблюдательного и ученого советов заведения, которые попросили оставить имя Чайковского в названии академии.
"С такой позицией студенты и выпускники, а также многие преподаватели, категорически не соглашаются. Со времени полномасштабного вторжения России на территорию Украины критически важно отстаивание нашей идентичности, самостоятельности, самобытности и самодостаточности. Вместе с тем, когда мы все стали свидетелями бесчеловечной жестокости "русского мира", якобы защищающего культуру, мы чувствуем отвращение ко всему российскому", - говорится в письме.
Студенты и выпускники отмечают: администрация заведения проигнорировала мнение студентов, ведь в мае Студенческое научное общество НМАУ им. П.И. Чайковского публично представило результаты опроса, свидетельствующие о настроениях студентов. Удаление имени композитора из названия заведения поддержали более 75% студентов.
"Убрать имя композитора требуют те студенты, которые со студенческой скамьи пошли служить в ВСУ и ТрО. Они рискуют своей жизнью, защищают нашу свободу, и, одержав победу, хотят вернуться на учебу в ЗВО, которое не будет им ни словом напоминать о культуре враждебной страны. Они планируют получить диплом, в котором не будет упоминания о влиянии российской культуры", – говорится в обращении.
Подписавшиеся считают, что академия должна носить имя украинского композитора, избранное с привлечением специалистов при общем обсуждении.
"Просим исключить имя П. Чайковского из названия ведущего государственного заведения высшего образования – Национальной музыкальной академии Украины", – так заканчивается письмо, которое подписали более 250 студентов и выпускников заведения.
- Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал , что не поддерживает переименования улицы, названной в честь российского поэта Александра Пушкина.
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