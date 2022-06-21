Студенты и выпускники Нацакадемии имени Чайковского просят убрать фамилию россиянина из названия учебного заведения

Письмо опубликовано на сайте объединения музыкальных журналистов The Claquers.

Подписавшиеся просят убрать фамилию российского композитора из названия музыкальной академии. Таким образом, письмо противоречит обращению наблюдательного и ученого советов заведения, которые попросили оставить имя Чайковского в названии академии.

"С такой позицией студенты и выпускники, а также многие преподаватели, категорически не соглашаются. Со времени полномасштабного вторжения России на территорию Украины критически важно отстаивание нашей идентичности, самостоятельности, самобытности и самодостаточности. Вместе с тем, когда мы все стали свидетелями бесчеловечной жестокости "русского мира", якобы защищающего культуру, мы чувствуем отвращение ко всему российскому", - говорится в письме.

Студенты и выпускники отмечают: администрация заведения проигнорировала мнение студентов, ведь в мае Студенческое научное общество НМАУ им. П.И. Чайковского публично представило результаты опроса, свидетельствующие о настроениях студентов. Удаление имени композитора из названия заведения поддержали более 75% студентов.

"Убрать имя композитора требуют те студенты, которые со студенческой скамьи пошли служить в ВСУ и ТрО. Они рискуют своей жизнью, защищают нашу свободу, и, одержав победу, хотят вернуться на учебу в ЗВО, которое не будет им ни словом напоминать о культуре враждебной страны. Они планируют получить диплом, в котором не будет упоминания о влиянии российской культуры", – говорится в обращении.

Подписавшиеся считают, что академия должна носить имя украинского композитора, избранное с привлечением специалистов при общем обсуждении.

"Просим исключить имя П. Чайковского из названия ведущего государственного заведения высшего образования – Национальной музыкальной академии Украины", – так заканчивается письмо, которое подписали более 250 студентов и выпускников заведения.

Напомним, городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал , что не поддерживает переименования улицы, названной в честь российского поэта Александра Пушкина.

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