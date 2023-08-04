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Студенты и мобилизация: кого не зачислят в вуз без военного билета и дает ли второе высшее образование право на отсрочку

Зиновия Воронович
4 августа, 2023 пятница
16:01
Статьи

Может ли учебное заведение не засчитать поступающего, если тот не подал документы о военных учетах, кто из студентов имеет право на отсрочку от мобилизации и могут мобилизовать бакалавров

В Украине в разгар вступительная кампания. Прогнозируют, что в этом году в учебных заведениях значительно прибавится студентов "в возрасте", поскольку получение образования позволяет мужчинам получить отсрочку от мобилизации. Действительно ли студентов не имеют права мобилизовать, могут мобилизовать бакалавров, которые готовятся поступать в магистратуру и могут не засчитать поступающего, который не предоставил документы о военном учете. Об этом " Эспрессо " рассказал юрист Харьковской правозащитной группы Сергей Пройдак.

Студенты каких учебных заведений имеют право на отсрочку

В Украине действует закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором четко прописаны как основания для мобилизации, так и ее увольнения. Согласно этому закону соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

При этом студенты-заочники могут быть мобилизованы. В законе четко прописано, что право на отсрочку имеют студенты дневной или дуальной формы обучения. Дуальная форма получения профессионального образования – это способ обучения, по которому теоретический материал овладевает в заведении с педагогом, а практическое обучение проходит на производстве.

Важно, чтобы у учебного заведения была лицензия МОН. Если лицензии нет, то как бы себя это заведение не называло – университетом или академией, формально оно не является образовательным учреждением, а те, кто там учится, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации как соискатели образования.

Студенты иностранных учебных заведений, имеющие документы, подтверждающие обучение по дневной и дуальной форме, также имеют право на отсрочку от мобилизации.

військовий квиток

Фото: ukrmilitary.

Какие документы о военном учете может потребовать приемная комиссия

В декабре 2022 года Кабмин утвердил порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этот порядок определяет, каким образом органы власти, учреждения и организации должны сотрудничать с военкоматами.

Каждое учебное заведение (и любой работодатель) обязано вести персональный военный учет работников и студентов.

Поэтому при поступлении призывники, военнообязанные и резервисты должны подавать документы о военном учете:

  • для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

  • для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного (оформляется при отсутствии бланков военных билетов или по другим причинам);

  • для резервистов – военный билет.

Согласно разъяснению Министерства образования, военно-учетные документы в этом году не должны предоставлять только поступающие 2007 года или младшие. В то же время поступающие, которым исполнилось 27 лет в день начала вступительной кампании, являются военнообязанными и должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного, а не удостоверение о приписке.

Документы о военном учете, который подают поступающие, должны иметь штамп или печать территориального центра комплектования и социальной поддержки. В документе должна быть отметка именно органа под названием "ТЦК и СП", не "военный комиссариат/военкомат".

По словам Сергея Пройдака, если поступающий не подал в приемную комиссию документы о военном учете, его вправе не засчитать как подавшего не полный пакет документов.

В МОН говорят, что учебное заведение в отдельных случаях может зачислить на обучение студента, который не подал военно-учетные документы по объективным причинам (например, медицинская комиссия направила поступающего на дополнительное обследование и т.п.). Однако такой поступающий должен написать обязательство, что он подаст необходимые документы не позднее, чем через два месяца.

В Украинском католическом университете обращают внимание на то, что документы о военном учете, который подают поступающие, должны иметь штамп или печать территориального центра комплектования и социальной поддержки. В документе должна быть отметка именно органа под названием "ТЦК и СП", не "военный комиссариат/военкомат".

"В случае отсутствия у поступающего военно-учетного документа или наличия документа без актуальной отметки ТЦК и СП, Приемная комиссия УКУ не имеет права допустить такого поступающего к конкурсному отбору студентов на обучение в УКУ", – предупреждают в УКУ.

Между бакалавром и магистром

Студенты, получившие в этом году диплом бакалавра, но еще не зачисленные в магистратуру, могут быть мобилизованы. Формально в период между завершением бакалавриата и поступлением в магистратуру или между магистратурой и аспирантурой они не являются соискателями образования, поэтому никаких привилегий нет.

Имеют ли право на отсрочку от мобилизации студенты, получающие второе или даже третье образование, то здесь не все однозначно.

"В законе о мобилизации нет уточнения о том, что право на отсрочку от мобилизации имеют только студенты, получающие первое высшее или профессиональное образование. Однако в территориальных центрах комплектования часто считают, что соискатели второго или третьего образования уже использовали свое право на отсрочку и могут быть мобилизованы, однако этот момент четко не урегулирован в законодательстве, - говорит Сергей Пройдак.- Не думаю, что будут вносить изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот момент, но все понимают, как проходят обучение большинство студентов "в возрасте". Даже те, кто получает последующее высшее образование не ради отсрочки от мобилизации, а потому, что оно ему действительно нужно, ходят преимущественно на работу, и не на дневную форму обучения. Думаю, для них будут усложнены процессы сдачи экзаменов и их чаще будут отчислять".

Общество
Украина
образование
мобилизация
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