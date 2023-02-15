Студентов в РФ заставляют подписывать согласие на досрочную мобилизацию, - росСМИ
Российские правозащитники рассказали, что в РФ студентов выпускных курсов заставляют подписывать заявление о досрочном прохождении медкомиссии с последующей явкой в военкомат
Об этом пишут российские СМИ.
Председатель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов рассказал, что в разных регионах России военкоматы договариваются с руководством колледжей о том, что подписавшие такие заявления студенты будут сдавать экзамены досрочно. После этого они получат повестку с обязательством явиться в военкомат.
Также СМИ сообщают, что в Москве студентам раздают повестки с обязательством прибыть в военкомат с паспортом и приписным.
- Руководитель ГУР Вадим Скибицкий заявил , что Россия готова к началу новой волны мобилизации, однако этот процесс не будет оказывать решающего влияния на фронт, а еще больше истощит страну-агрессора.
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