Студентов в РФ заставляют подписывать согласие на досрочную мобилизацию, - росСМИ

Об этом пишут российские СМИ.

Председатель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов рассказал, что в разных регионах России военкоматы договариваются с руководством колледжей о том, что подписавшие такие заявления студенты будут сдавать экзамены досрочно. После этого они получат повестку с обязательством явиться в военкомат.

Также СМИ сообщают, что в Москве студентам раздают повестки с обязательством прибыть в военкомат с паспортом и приписным.