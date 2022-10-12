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Студентов-переселенцев переведут на бюджетное обучение

12 октября, 2022 среда
15:26
Общество

Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях

Сегодня, 12 октября, Правительством принято соответствующее постановление. Она разработана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в Минреинтеграции .

Документ позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:

  • лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
  • внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

  • Напомним, такую идею в Министерстве высказали еще в начале сентября
  • К слову, мобилизованными могут быть только студенты-заочники, которым исполнилось 27 лет, но отчислять студентов во время военного положения вузам никто не запрещает

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Украина
образование
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