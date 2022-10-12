Студентов-переселенцев переведут на бюджетное обучение
Кабинет Министров принял постановление о переводе на бюджетную форму обучения студентов-переселенцев и находящихся на временно захваченных территориях
Сегодня, 12 октября, Правительством принято соответствующее постановление. Она разработана по поручению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают в Минреинтеграции .
Документ позволит перевести на обучение за государственные средства следующие категории студентов:
- лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
- внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.
Такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Кроме того, документ определит механизм перевода на обучение за государственные средства вышеуказанных категорий, получающих профессиональное высшее или высшее образование и отнесенных к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.
- Напомним, такую идею в Министерстве высказали еще в начале сентября
- К слову, мобилизованными могут быть только студенты-заочники, которым исполнилось 27 лет, но отчислять студентов во время военного положения вузам никто не запрещает
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