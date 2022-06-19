Об этом информируют на сайтах российских СМИ.

В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета появилось сообщение с призывом министерства образования региона поработать в "регионах Запорожья и Херсона".

"Задача командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми", - говорилось в сообщении.

"Работу" в Украине предлагают на август-октябрь с сохранением основной работы, за это обещают 7 тыс. рублей в сутки, а также трансферт и проживание.

Контактный телефон указан бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска, а ныне преподавателя в этом университете.

Педагоги Херсона демонстративно покинули встречу с российскими военными, на которой те предлагали "сотрудничество".

В Херсонской области в Генические военные РФ заставляют учителей местных школ переходить на российскую программу обучения.

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