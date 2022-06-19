Студентов из Новосибирска привлекают учительствовать на оккупированной Херсонщине и Запорожье, - СМИ
Студентам педуниверситета в Новосибирской области предложили отправиться в "командировку" в подконтрольные российским войсккам регионы Украины, чтобы обеспечить подготовку к учебному году
Об этом информируют на сайтах российских СМИ.
В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета появилось сообщение с призывом министерства образования региона поработать в "регионах Запорожья и Херсона".
"Задача командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми", - говорилось в сообщении.
"Работу" в Украине предлагают на август-октябрь с сохранением основной работы, за это обещают 7 тыс. рублей в сутки, а также трансферт и проживание.
Контактный телефон указан бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска, а ныне преподавателя в этом университете.
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