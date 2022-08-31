Студентам пока не разрешат выезд за границу, - депутат Гришина
Народная депутатка Украины Юлия Гришина рассказала, что пока в Кабмине не обсуждают возможность разрешить украинским студентам выезд за границу
Об этом Гришина написала в своем telegram-канале.
"Вопрос на Кабмин о возможности выезда студентов не вынесли. К сожалению. О сроках и будущих решениях рассказать не могу, ведь не могу отвечать за Других. Так же к сожалению, не я принимаю это решение. Я сделала все возможное, чтобы оно было принято. И буду делать дальше! Все ваши нервы понимаю, сама в таком же состоянии", - пишет нардепка Юлия Гришина.
- 12 августа Юлия Гришина писала, что в скором времени украинским студентам могут разрешить выезд за границу.
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