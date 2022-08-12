Студентам могут разрешить выезд за границу, - депутат Гришина
Народный депутат Украины Юлия Гришина рассказала, что вскоре украинским студентам могут разрешить выезд за границу
Об этом Гришина написала в своем telegram-канале.
По словам депутата, идея разрешить студентам выезжать за границу – это инициатива Залужного.
"О выезде студентов за границу - двигаемся вперед! Есть важный подарок на День молодежи от нашего самого лучшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного! Сегодня Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Это, в частности, студенты! Теперь очередь Кабмина и, в частности, министра обороны Алексея Резникова", - написала народный депутат Украины Юлия Гришина.
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