"Студенчество против русни": сообщества 15 вузов объединились для помощи ВСУ

Акция приурочена ко Дню студента, который отмечается в Украине 17 ноября, и продлится до Дня Достоинства и Свободы, 21 ноября, пишет сайт "Вернись живым".

Инициаторами выступили студенческий парламент КНУ им. Тараса Шевченко и Украинская студенческая лига.

Сбор имеет рабочее название "гонки донейтов". Студенты того вуза, который сможет аккумулировать наибольшую сумму, получат возможность лично пообщаться с Тарасом Чмутом - директором фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

Поддержать свой вуз в этом соревновании могут даже выпускники. За ходом сбора можно наблюдать на специальной странице .

Фонд "Вернись живым" реализует проект по обеспечению военных учебных центров тренажерами для ПТРК "Корсар" и ПТРК "Скиф". Общая потребность в тренажерах – 10 единиц.

"Операторы-наводчики раньше не имели возможности на практике научиться пользоваться противотанковыми ракетными комплексами нигде, кроме поля боя. В то же время тренажеры "Корсар" и "Скиф" дают возможность военнослужащим отработать в учебном центре десятки задач разного вида и сложности (симуляция стрельбы с разных дистанций, в разных условиях и т.п.) и при этом производить неограниченное количество выстрелов", — объясняет важность этого проекта руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.