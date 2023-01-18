Исследование Европарламента показывает в точности те группы сценариев для России, что и наше исследование . Разница в том, что они не видят выхода — невозможно ведь выбрать из трех ужасных альтернатив: агрессивный ядерный тоталитарный режим, кровавый коллапс гражданской войны и неуправляемый распад с неизвестными последствиями.

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Альтернатива на самом деле есть – это управляемая деколонизация России. Но для этого нужно отказаться от мифов, которые Россия долгое время навязывала Западу, а значит признать собственные ошибки.

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Альтернатива на самом деле есть – это управляемая деколонизация России. Но для этого нужно отказаться от мифов, которые Россия долгое время навязывала Западу, а значит признать собственные ошибки. Трудно западным политикам и дипломатам это сделать. Но надо, потому что времени мало: если империя лопнет раньше, чем кто-либо станет готовым (а об этом уже пишут американские аналитики), то никому хорошо не будет.

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Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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